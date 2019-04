Baseball scores for Beauregard and Vernon Parish.

CLASS 4A

Game 1: No. 10 South Terrebonne 4, No. 26 Leesville 3

Game 2: No. 26 Leesville 5, No. 10 South Terrebonne 4, 8 innings

Game 3: No. 10 South Terrebonne 14, No. 26 Leesville 3, 5 innings

CLASS 3A

Game 1: No. 3 South Beauregard 3, No. 14 Kaplan 0

South Beauregard – Hitting: Leland Broussard 2-3. Pitching: Avery Davis 6.2 IP, 4 hits, 6 Ks.

Game 2: No. 14 Kaplan 6, No. 3 South Beauregard 5

South Beauregard – Hitting: Avery Davis 2-3, Wyatt Beasley 2-2. Pitching: Chase Fisher 2.2 IP, 0 hits, 2 Ks.

Game 3: No. 3 South Beauregard 6, No. 14 Kaplan 5

South Beauregard – Hitting: Chase Fisher 2-3, Wyatt Beasley 2-3, Charles Keith 2-3 2 RBIs. Pitching: Dylan Jiminez 6 IP, 5 hits, 3 Ks.

CLASS 2A

Game 1: No. 18 Rosepine 5, No. 2 Doyle 2

Rosepine – Hitting: Kaleb Clause 2-4, Ethan Frey 2-3, Bryson Czudek 2-3. Pitching: Braden Trull 7 IP, 10 hits, 1 K.

Game 2: No. 2 Doyle 2, No. 18 Rosepine 1, 10 innings

Rosepine – Pitching: Matt Williams 8.1 IP, 2 hits, 11 Ks.

Game 3: No. 2 Doyle 7, No. 18 Rosepine 4

Rosepine – Hitting: Kaleb Clause 2-3, Ethan Frey 2-4, Braden Trull 2-3, Kolbye Roberts 2-3. Pitching: Jonah Tilley 3.1 IP, 4 hits, 3 Ks.

CLASS 1A

No. 10 Merryville 4, No. 7 Jonesboro-Hodge 3

Merryville – Hitting: JD Reeves 2-4. Pitching: Reeves 3 IP, 6 hits, 4 Ks.

CLASS B

No. 7 Hicks 13, No. 10 Florien 3, 5 innings

Hicks – Hitting: Trace Williams 3-3, Trey Norris 3-3 3 RBIs. Pitching: Collin Cowgill 5 IP, 7 hits, 2 Ks.

No. 1 Pitkin 10, No. 16 Choudrant 0, 6 innings

No. 6 Elizabeth 15, No. 22 Hornbeck 6

CLASS C

No. 2 Simpson 21, No. 15 Dodson 3

Simpson – Hitting: Colton Parker 3-4 5 RBIs, Landon Meyers 3-4, Ethan Nash 2-3, Preston Miller 3-4 3 RBIs, Landon Hall 2-3. Pitching: Dustin Williams 5 IP, 9 hits, 9 Ks.

No. 8 Singer 7, No. 9 Saline 2

No. 3 Harrisonburg 10, No. 14 Evans 0, 5 innings

SCHEDULE

CLASS 3A

No. 11 Eunice at No. 3 South Beauregard

Game 1: May 3, 6 p.m.

Game 2: May 4, 1 p.m.

Game 3: May 4, 3:30 p.m. (if needed)

CLASS 1A

No. 10 Merrryville vs. winner of No. 2 Oak Grove/No. 15 Centerville

CLASS B

No. 1 Pitkin at No. 9 Maurepas

No. 13 Oak Hill at No. Anacoco, Monday, 6 p.m.

No. 7 Hicks at No. 2 Quitman

CLASS C

No. 8 Singer vs. winner of No. 1 Summerfield/No. 17 Ebarb

No. 2 Simpson vs. winner of No. 7 Calvin/No. 10 Starks