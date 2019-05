Local teams competed for top spots in the state at the LHSAA State Track Meet on the LSU Campus in Baton Rouge on Saturday.

The events were pushed back due to weather, but all the events were completed.

TEAM STANDINGS

CLASS 4A

GIRLS

5. Leesville – 31

15. DeRidder – 12

BOYS

12. Leesville – 18

CLASS 3A

GIRLS

19. South Beauregard – 10



BOYS

20. South Beauregard – 12

INDIVIDUAL RESULTS

CLASS 4A

Boys

High Jump

3. Duwon Tolbert, Leesville – 6-00.00

4x800 meter relay

4. Leesville – Joe Cannata, Tysean Phillips, Deandre Grooms, Skylar Ratledge – 8:26.90

4x200 meter relay

7. Leesville – Efosa Evbuomwan, Darius Allen, Darrius Sawyer, Jaylen Shepard – 1:29.82

100-meter dash

7. Efosa Evbuomwan, Leesville – 11.03

4x100 meter relay

2. Leesville – Efosa Evbuomwan, Darius Allen, D'Ante Gallashaw, Jaylen Shepard – 42.23

200-meter dash

8. Efosa Evbuomwan, Leesville – 22.49

3,200-meter run

8. LeDarius Dixon, DeRidder – 10:50.47



Girls

Long Jump

9. Joelle Terry, DeRidder – 14-07.50

Pole Vault

5. Cameron Mount, DeRidder – 9-05.75

High Jump

8. Abigail Reviel, DeRidder – 4-10.00

Shot Put

1. Caroline Woolley, DeRidder – 35-09.00

1,600-meter run

8. Allie Kyle, DeRidder – 6:00.98

800-meter run

1. Faith Outing, Leesville – 2:21.45

400-meter dash

1. Faith Outing, Leesville – 56.07

200-meter dash

4. Anika Thomas, Leesville – 24.90

3,200-meter run

7. Allie Kyle, DeRidder – 13:02.10

4x400 meter relay

6. Leesville – Faith Outing, Jarrielle James, Anika Thomas, Aniah Joyce – 4:10.13

4x200 meter relay

3. Leesville – Faith Outing, Jarrielle James, Osayame Evbuomwan, Anika Thomas – 1:42.63

CLASS 3A

Boys

Javelin

3. Jacob Darbonne, South Beauregard – 169-11

Discus

3. Jacob Darbonne, South Beauregard – 137-09



Girls

Javelin

1. Trinity Spooner, South Beauregard – 113-08