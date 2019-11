Hicks claimed the girls and boys titles at the 2019 Vernon Parish Tournament at Pickering High School Tuesday night.

VERNON PARISH TOURNAMENT

At Pickering High School

TUESDAY

GIRLS

Hicks 81, Pitkin 41

Hicks – Rivers Day 26, Avery Coffman 14, Lauren Quinn, 13, Chloe Wilbanks 10

Pitkin – Emily Milton 14, Kylee Croak 12

Anacoco 49, Rosepine 46

Rosepine – Kelly Norris 16, Taylor Farris 10

Anacoco – Bailey Davis 16

FINALS

Hicks 82, Anacoco 38

Hicks – Chloe Wilbanks 19, Rivers Day 18, Lauren Quinn 11

Anacoco – Cally Hooks 16

BOYS

Hicks 55, Anacoco 47

Hicks – Skylar Phillips 19, Zayne Earl 13, Austin Merchant 12

Anacoco – Landry Alligood 14

Hornbeck 90, Pitkin 82

Pitkin – Garrett Edwards 63

Hornbeck – Cooper Smith 24, Jaren Mitcham 20 Grady Mitcham 18, Caleb Britt 14

FINALS

Hicks 64, Hornbeck 42

Hicks – Skylar Phillips 18, Zayne Earl 15, Austin Merchant 13

Hornbeck – Jaren Mitcham 10

MONDAY

GIRLS

Anacoco 64, Evans 62

Evans – Riley Haus 17, Jade Bonner 16, Chloe Benjamin 13, Bailey Ramsey 10

Anacoco – Cally Hooks 26, Emily MacDonald 12, Abbie Dowden10

Hicks 73 vs Pickering 31

Hicks – Lauren Quinn 24, Rivers Day 13, Chloe Wilbanks 10

Pickering – Arianna Yates 11

Pickering 61, Simpson 34

Pickering – Arianna Yates 17, Lauren Mayberry 12, Mykia Freeney 12

Simpson – Kelli-Jo Pollock 10, Piper Shirley 10

Rosepine 56, Hornbeck 48

Rosepine – Laken Stephens 18, Kelly Norris 10

Hornbeck – Peighton Rhodes 15, Calli Haymon 13, Hannah Dahloff 10

Pitkin 61, Leesville 26

Pitkin – Kylee Croak 25

Leesville – Amari Walker 11

Hornbeck 49, Evans 48

Hornbeck – Calli Haymon 21

Evans – Jade Bonner 23

Simpson 37, Leesville 32

Simpson – Kelli-Jo Pollock 21

BOYS

Evans 57, Rosepine 49

Evans – Colby Benjamin 26, Wyatt Fletcher 11, Tristian Rodriguez 10

Rosepine – Maurice Dowling 17, Dudley Dupree 12



Pitkin 67, Simpson 41

Pitkin – Hayden Lavergne 21, Garrett Edwards 14, Koby Bennett 13, Zeke Lentz 11

Simpson – Rhett Petre 12



Anacoco 42, Pickering 41

Anacoco – Landry Alligood 14, Zack Benevage 12

Pickering – DeShawn Jackson 23



Leesville 59, Simpson 56

Simpson – Rhett Petre 16, Colby Parker 15, Preston Miller

Leesville – Carlos Pagan, Keanu Pagan 11



Hornbeck 78, Leesville 52

Hornbeck – Cooper Smith 24, Grady Mitcham 16, Brylin Evans 13

Leesville – Carlos Pagan 17, Keanu Pagan, Kamhori Pruitt 12

Hicks 76, Evans 32

Hicks – Skylar Phillips 23, Zalen Goodwin 10, Austin Merchant 10

Evans – Colby Benjamin 12



Pickering 50, Rosepine 32

Pickering – Xavier Evans 17, DeShawn Jackson 16

Rosepine – Dudley Dupree 10

SCORES PROVIDED BY BWS SPORTS