Check out LSU's December graduates from Ascension Parish
Ascension Parish was well-represented at LSU's December 2022 commencement.
Ascension Parish
Evan Michael Crocker, Prairieville
College of Agriculture
Kristen Linda Locke, Prairieville; Bailey Mack, Prairieville; and Dane D. Shackelford, Prairieville
College of Art & Design
Evan Michael Crocker, Prairieville; Katherine Mary Castay Guidry, Prairieville; and Sean Thomas LeBlanc, Prairieville
E. J. Ourso College of Science
Mack Allen, III, Gonzales; Cabe John Cointment, Gonzales; Eric Idael Diaz-Miranda, Gonzales; James D. Graugnard, IV, Geismar; Gavin S. LeDoux, Gonzales; Joshua John Nowakowski, Gonzales; Connor Keene Quinn, Baton Rouge; Laiken Troxclair, Saint Amant; and Hunter M. Walker, Sorrento
College of Engineering
Nicole S. Ayala-Acosta, Geismar; Hayden Cade Barker, Gonzales; Jacob Thomas Beadle, Prairieville; Breanna Estelle Bernard, Donaldsonville; Dallas Paul Bertolet, Prairieville; Tanner A. Braud, Gonzales; Marigny Elizabeth Broussard, St. Amant; Griselda Nieto Espinoza, Gonzales; Marissa Kay Gordillo, Geismar; Carrington Lena Gray, GonzalesLari Catherine Grieff, Gonzales; Gavin Todd Jackson, Gonzales; Colton W. Jordan, Prairieville; Mallory Ann Madere, Donaldsonville; Kirk Liam McBrayer, Gonzales; Kalob P. Morel, Prairieville; Mason E. Phelps, Prairieville; Prentiss Lawrence Stanley, Gonzales; Nicholas Tran, Geismar; and Tomasi Laie Wong, Geismar
College of Human Sciences & Education
Alexis Ardoin, Gonzales; Alexis Claire Borne-Hymel, Geismar; Hayden W. Bumgarden, Prairieville; Amber L. Fanguy, Prairieville; Arianna Kleinpeter, Prairieville; Lauren Renee Landry, Donaldsonville; India Rose Merath, Prairieville; Lylee Anne Monks, Gonzales; Payton Rebecca Roussel, Geismar; Emily Claire Rye, Gonzales; Austin Schexnayder, St. Amant; William Garrett Smith, Prairieville;Catherine Anne Villa, Donaldsonville; Delicia C. Winfrey, Donaldsonville; and Cameron Deandre Wire, Gonzales
College of Humanities & Social Sciences
Austin Kent Arceneaux, St. Amant; Margaret Berggren, Gonzales; Andre Britten, Gonzales; Sarah Burt, Prairieville; MaryGrace Campbell, Prairieville; Brittnee Castille, Prairieville; Kallie Nichole Comardelle, Geismar; Kalle Nachell Dargin, Prairieville; Jacqueline Dennis, Gonzales; Miguel Estuardo Flores, Gonzales; Kennedy L. Fontenot, Gonzales; Sadie Elizabeth Gradney, Gonzales; Torri Aaliyah Jackson, Prairieville; Maya Joshua, Donaldsonville; Amber Elizabeth LeDoux, Prairieville; Madison Francis Morgan, Saint Amant; Caleb Ray Robinson, Gonzales; Benjamin James Rushing, Prairieville; and Leigha N. Villar, Prairieville.
Manship School of Mass Communication
Jordan Luke Arnold, Denham Springs; Haley C. Bouchereau, Donaldsonville; Jessica Grimmis, St Amant; and Bryce Johnson, Prairieville
College of Science
Hannah Nicole Fontenot, Gonzales; Courtney Elisha Hall, Prairieville; Lauren Janae Jetson, Gonzales; Bethany Victoria Rushin, Prairieville; and Trent S. Sullivan, Donaldsonville
Pinkie Gordon Lane Graduate School
Master's
Selina Layne Dison, Gonzales; Ashley Culpepper Grant, Gonzales; Ashley Culpepper Grant, Gonzales; and Jada Thomas-Smith, Prairieville